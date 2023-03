I rischi del web, cosa fare per difendersi: evento formativo a Palermo

Il 30 marzo 2023, dalle ore 15 alle ore 18 si terrà, in via Alessandro Scarlatti, a Palermo presso la sede dell'Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra, l’evento formativo “I rischi del web: dai cookies alla profilazione”, organizzato in sinergia dal S.I.M. carabinieri Palermo e dalla Jus Associazione Giuridica.

In considerazione dell’interesse e della rilevanza della tematica, hanno assicurato il loro patrocinio all’evento l’Associazione Data Protection Officer, l’A.N.M.I.G e il Comune di Palermo. Dopo i saluti del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e di Alfredo Geraci, in qualità di consigliere dell’Ordine degli avvocati di Palermo che ha accreditato l’evento, porgeranno i propri saluti introduttivi anche il presidente di Jus Associazione Giuridica, Maria Rita Ornella Costa e il segretario generale provinciale S.I.M. carabinieri di Palermo, Franco Sortino.

Successivamente, interverranno Luciano Fiore, docente di informatica giuridica presso la scuola di specializzazione delle professioni legali Gioacchino Scaduto – Università degli Studi di Palermo e Adriano Bertolino – referente regionale associazione Data Protection Officer ed esperto in cybersecurity. Modera l’evento Giancarlo Geraci, vicepresidente Jus Associazione Giuridica. Scopo dell’evento sarà quello di rendere edotta la cittadinanza dei potenziali rischi del web e di intraprendere un percorso di “educazione digitale” che possa rivolgersi a tutti coloro che saranno interessati.