Riscaldamento nella scuola Cavallari, il consigliere Piazzese: ”Gli impegni si trasformano in fatti concreti”

“Ricordo bene gli studenti al freddo di questo inverno e i grandi sforzi che l’Amministrazione comunale e l’assessore Tamajo hanno fatto per tentare di trovare soluzioni affinché si risolvesse un problema ereditato dalla scorsa Amministrazione.” A dichiararlo è il consigliere Giuseppe Piazzese della Seconda Circoscrizione del Comune di Palermo. “Ricordo bene gli incontri, le riunioni e i sopralluoghi tecnici con l’Assessore e con AMG. Ricordo bene gli impegni presi in quell’occasione dall’Assessore. Oggi quegli impegni continuano il loro percorso e si trasformano in atti concreti, a dimostrazione di come alle parole, a differenza di quanto spesso succedeva prima, seguano sempre i fatti! Oggi si buttano i presupposti per il ritorno alla normalità”.