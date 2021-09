Oltre cinque ore di ritardo per il volo Palermo-Firenze: "250 euro di risarcimento per i passeggeri"

L'aeromobile, atteso per le 18:45 all’aeroporto Amerigo Vespucci, ha invece toccato il suolo toscano soltanto alle 00:11 del giorno seguente. Ecco come chiedere una compensazione pecuniaria per i disagi subiti