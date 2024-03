In cella per aver ucciso il fratello e la cognata ma poi assolto: bloccato il risarcimento da 150 mila euro

Una vicenda giudiziaria tra le più travagliate, che si è dipanata su un ventennio ed è stata al centro di ben sei processi, quella per il duplice omicidio di Filippo Romano Monachelli e della moglie, Elena Lucchesi, i cui cadaveri furono ritrovati carbonizzati il 21 novembre del 1994 a Villagrazia di Carini. Delitti di cui è stato accusato il fratello dell'uomo, Natale Romano Monachelli, che, dopo essere stato condannato a 24 anni di carcere è stato definitivamente assolto, lasciando aperto il giallo. Proprio l'imputato, dopo essere stato scagionato, ha chiesto un risarcimento per l'ingiusta detenzione patita tra il 17 settembre del 2009 e l'11 novembre del 2011. La Corte d'Appello gli ha concesso 150 mila euro, ma adesso è la Cassazione a bloccare il pagamento.

La quarta sezione della Suprema Corte, presieduta da Emanuele Di Salvo ha infatti accolto i ricorsi contro l'ordinanza del 11 luglio scorso formulati sia dalla Procura generale di Palermo che dal ministero dell'Economia, secondo i quali Romano Monachelli non avrebbe diritto ad alcun ristoro perché avrebbe mantenuto "un comportamento opaco" e avrebbe quindi una colpa nel fatto di essere stato arrestato per gli omicidi il 17 settembre del 2009 e soprattutto per essere rimasto in carcere fino all'11 novembre del 2011, quando era stato poi liberato perché assolto al termine del primo processo. La sentenza era stata ribaltata in appello e all'uomo erano stati inflitti 24 anni di reclusione, verdetto annullato con rinvio dalla Cassazione e poi nuovamente confermato nell'appello bis. In seguito ad un secondo ricorso alla Suprema Corte, i giudici avevano ancora una volta annullato con rinvio, finché al termine del terzo processo d'appello, l'imputato era stato definitivamente assolto (la sentenza è passata in giudicato il 6 maggio del 2022).

Una storia veramente complessa quella del duplice omicidio, che era nata sulla scorta delle dichiarazioni della compagna svedese di Natale Romano Monachelli, che aveva raccontato di aver appreso da lui che avrebbe ucciso il fratello e la cognata. Poi, a confermare il suo racconto (che la donna aveva anche ritrattato) era intervenuto il pentito Angelo Fontana, sostenendo anche lui di aver appreso dall'imputato che avrebbe ucciso la coppia.

La Corte d'Appello ha deciso di accogliere la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dell'uomo, concedendo 150 mila euro e ritenendo che non avrebbe fatto nulla per attirare i sospetti su di sé. Tutto l'opposto di quanto sostiene la Procura generale, che infatti ha impugnato il provvedimento in Cassazione. Ed ha ottenuto ragione, nel senso che una nuova sezione della Corte d'Appello dovrà vagliare una seconda volta la richiesta di Romano Monachelli, rispettando le precise indicazioni della Suprema Corte, ovvero motivare la decisione.

"La Corte d'Appello ha, di fatto, del tutto omesso di argomentare - sostengono gli Ermellini - limitandosi, dopo l'esposizione del complesso iter processuale che ha condotto alla definitiva assoluzione del ricorrente a dedurre che 'alla luce dei superiori elementi non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa grave che possa escludere il diritto del ricorrente' per poi, nel prosieguo della motivazione, assumere la condotta processuale dell'istante - in riferimento allo specifico silenzio serbato nella fase delle indagini - come idonea a concretizzare una fattispecie di colpa lieve idonea a determinare la riduzione dell'indennizzo nella misura del 20%" anche se questo "nell'esercizio della facoltà difensiva non costituisce ipotesi di colpa lieve". Per la Cassazione l'ordinanza con cui sono stati concessi i 150 mila euro "difetta di qualsiasi adeguata motivazione". Da qui l'annullamento con rinvio.