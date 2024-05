"Sono soldi sottratti ai parenti delle vittime della strage di Ustica": sequestrati 130 milioni

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato 130 milioni a due componenti del Cda dell'Itavia, la compagnia aerea proprietaria anche del Dc9 su cui viaggiavano 81 persone e che s'inabissò nelle acque di Ustica il 27 giugno 1980. L'ipotesi investigativa è che i due azionisti di maggioranza abbiano sottratto i risarcimenti corrisposti dai ministeri della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo le varie sentenze sulla strage. I due si sarebbero appropriati dei soldi deliberando due operazioni di finanziamento "pregiudizievoli del patrimonio sociale - spiega la Procura di Milano - una da 130 milioni, mai restituita, e l'altra da 45 milioni, rimborsata successivamente, in favore di società a loro riconducibile".

I 130 milioni, secondo gli inquirenti, sarebbero finiti in una holding finanziaria facente capo ai due indagati "per finalità estranee alla concessione della citata linea di credito". Sono indagati i due ex amministratori, ma anche l'ex liquidatore nonché i sindaci della società, che avrebbero omesso qualsiasi controllo sulle situazioni di conflitto di interesse e non avrebbero adottato i provvedimenti previsti dalla legge. Il finanziamento da 130 milioni di euro sarebbe stato in particolare utilizzato dai due membri del Cda Itavia anche per estinguere il prestito bancario utilizzato proprio "per acquisire il pacchetto di maggioranza in Itavia, rafforzando in tal modo la loro posizione all'interno della stessa".

Queste operazioni societarie, come afferma la Procura di Milano, erano già state censurate da parte della magistratura civile. Nell'aprile 2023 era stato nominato un curatore speciale che "fin dal maggio 2023 evidenziava l'irregolarità delle due operazioni di finanziamento in danno della società, dei soci di minoranza e dei creditori". Alla luce di quanto evidenziato dal curatore, la tutela del patrimonio della società era stato affidato ad un amministratore giudiziario.