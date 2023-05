Varrica (M5S): "Un polo di formazione specialistica per i cantieri navali nell'ex Manifattura Tabacchi"

Un polo di formazione specialistica a servizio del cantiere navale nell'ex Manifattura Tabacchi. A rilanciare l'idea è il deputato del M5S all'Ars, Adriano Varrica, convinto che "dopo l'occasione persa del finanziamento da 33 milioni di euro per il recupero della struttura industriale sia comunque necessario intervenire sull'intera area Montalbo-Cantieri-Acquasanta".

"Purtroppo - spiega Varrica - le risorse del fondo complementare Pnrr non sono più disponibili. Un'occasione persa che spero abbia però riacceso l'attenzione sullo straordinario potenziale del complesso industriale abbandonato. Apprezzo che l'amministrazione comunale e Cassa depositi e prestiti stiano continuando le interlocuzioni, come affermato dallo stesso assessore Carta nei mesi passati e colgo l'occasione per rilanciare l'idea, già proposta formalmente nel luglio 2021 mediante atto parlamentare, di valutare la creazione di un polo di formazione specialistica a servizio del cantiere navale, oltremodo necessario alla luce del finanziamento da 120 milioni del Governo Conte per il bacino da 150 mila rtonnellate in corso di realizzazione".

"Nei prossimi anni dobbiamo creare migliaia di posti di lavoro per i nostri giovani nel polo cantieristico e risulta dunque strategico creare una fucina locale di competenze e professionalità. Per queste ragioni ho chiesto alla Regione con una interrogazione di partecipare al tavolo per dare il proprio contributo istituzionale, anche coinvolgendo Fincantieri e Leonardo".

Per Varrica, infine, "va tutelato il campo sportivo della Fincantieri nella sua posizione attuale, cogliendo l'occasione per riqualificarlo ma tenendo ferma la storica vocazione sociale e territoriale di questa struttura".