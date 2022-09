Riqualifica del litorale di Romagnolo, iniziativa di collettivi e associazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Tanti e tante i ragazzi e gli abitanti del quartiere e della città che oggi hanno partecipato alla riqualifica del litorale di Romagnolo, da decenni lasciato all’abbandono e all’incuria. Collettivi tra cui Fridays For Future Palermo, Caracol Albergheria, APE – Assemblea Popolare Ecologista, ma anche tante associazioni, comuni cittadini e studenti medi, universitari e giovani precari si sono incontrati oggi per iniziare tutti e tutte insieme un percorso che riporti all’attenzione delle istituzioni lo stato di abbandono vergognoso in cui si trovano i territori e i quartieri al di fuori del centro della città.

Come hanno affermato i portavoce dell’iniziativa: “Dobbiamo difendere la natura e riprenderci il mare che ci è stato negato! La spiaggia di Romagnolo è sempre stata l'area balneare più accessibile della città poiché sviluppatasi a partire dal tratto di mare di Sant'Erasmo fino a Ficarazzi, percorrendo tutta la via Messina Marine. Questo tratto di arenile, culla della Conca d’Oro, spiaggia naturale a differenza dalla più gettonata Mondello, per la sua favorevole posizione adiacente al centro della città, è stato dapprima impiegata come spiaggia pubblica, per poi essere abbandonata e diventare così una zona di scarico industriale con un mare non più fruibile davanti. Nel 2015 con il Patto per il Sud e il Piano per Palermo, sono stati stanziati dei fondi per ricostruire il cosiddetto WaterFront della costa sud; il piano prevedeva la totale ricostruzione e gentrificazione del litorale con la costruzione di una ruota panoramica sullo stile del London Eye londinese, progetto fortunatamente mai attuato".

Dopo avere inquadrato il problema che ha portato all’azione di riqualifica e di protesta i portavoce hanno anche suggerito alcune possibili soluzioni che il comune potrebbe adottare per fronteggiare il problema: “Quello che pretendiamo dall'amministrazione comunale che è responsabile dello stato di degrado in cui si trova quest'area è un qualcosa che ormai dovrebbe essere dato per scontato e per il quale tutti si riempiono la bocca, ma che nessuno purtroppo fa davvero: un vero piano di riqualificazione delle aree verdi e dei litorali della nostra città grazie all'assunzione di nuovi operatori ecologici. In un periodo storico in cui la "transizione ecologica" e l'inquinamento si trovano al centro delle campagne elettorali di politicanti e partiti che lucrano dalla devastazione dei territori per questa volta intanto saremo costretti a pensarci noi. Riprendiamoci la spiaggia dei palermitani e rendiamola viva!”

Per questo nella notte è stato affisso di fronte al comune - insieme ad alcuni sacchetti di immondizia raccolti in spiaggia - uno striscione che recita: “Crisi ecologica ed economica: più posti di lavoro ai disoccupati nei nostri territori". I collettivi e le associazioni hanno infatti dichiarato che questo è soltanto il primo passo per costruire una forte mobilitazione per la manifestazione globale del Fridays for Future che si svolgerà a Palermo il 23 settembre ore 16 in piazza Verdi e che questa costituirà soltanto il primo passo di un percorso di lotta trasversale e condiviso".