Borgo Nuovo, 350 mila euro per la riqualificazione di largo Gibilmanna

"Trecentocinquantamila euro per rigenerare e riqualificare campetti polivalenti di largo Gibilmanna a Borgo Nuovo a Palermo". Lo prevede un emendamento in legge di bilancio regionale che porta la firma della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci. Ieri la deputata ha incontrato i consiglieri della V circoscrizione di Palermo, su invito degli stessi, per illustrare l’importante risultato.

“Si tratta di un’occasione incredibile – spiega Schillaci – per un quartiere popoloso, che consentirà ai giovani, ma non solo a loro, di fare dello sport un potente strumento di inclusione sociale ma anche di benessere psicofisico. Si tratta inoltre di un progetto che prevede la rigenerazione urbana, intervenendo sul degrado dell’intera area adiacente, oggi purtroppo teatro di spaccio e consumo di droghe, peraltro nelle adiacenze di una scuola materna”.

“Auspichiamo che l’amministrazione comunale – sottolinea Schillaci – possa al più presto approntare il progetto di riqualificazione che deve essere esecutivo entro dicembre 2023, data ultima entro la quale si scongiurerebbe la perdita del finanziamento. L’impegno del Comune deve essere inoltre quello di assegnare, attraverso un bando, le nuove strutture a delle società sportive che possano portare all’avviamento i ragazzini del quartiere di Borgo Nuovo. Occorre farli innamorare di una disciplina sportiva, togliendoli così dalla strada”.

“Ma occorre fare presto, per questa ragione sto sollecitando il sindaco Roberto Lagalla e l’intera giunta cittadina a sposare immediatamente il progetto mettendo a disposizione le risorse umane e tecniche competenti. Si faccia inoltre sinergia insieme alla V circoscrizione, con l’obiettivo di far rinascere largo Gibilmanna e tutto il quartiere Borgo Nuovo".