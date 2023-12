La nuova Costa Sud presto realtà: cantieri al via dal prossimo giugno

Si è svolta ieri, nella sede dell'assessorato regionale delle Attività Produttive in via degli Emiri, una riunione del comitato di indirizzo della Zes della Sicilia Occidentale. Il tema dell'incontro? Nel corso della seduta sono stati discussi i progressi relativi ai progetti della Costa Sud, per i quali la Zes con a capo il commissario della Sicilia occidentale Carlo Amenta è stazione appaltante per conto del Comune.

In totale, per la rigenerazione e il recupero di questa parte della città, che va dalla foce del fiume Oreto fino al quartiere dello Sperone alla periferia est del capoluogo siciliano, è prevista una dote di 70 milioni (compresi i 54 milioni del Pnrr). I lavori dovrebbero iniziare entro giugno 2024 ed essere completati entro il 30 giugno 2026. I progetti finanziati sono: il parco a mare allo Sperone (il primo dei quattro progetti finanziati che il Consiglio comunale ha esitato favorevolmente), la riqualificazione ecocompatibile del lungomare della Bandita, la riqualificazione del porto della Bandita e delle aree portuali, il contratto di fiume e di costa Oreto.

Il commissario ha ribadito l'importanza del supporto della Regione Siciliana e del lavoro svolto dall'assessore Edy Tamajo quale rappresentante indicato dal presidente Schifani: “Il ruolo svolto dall'assessore Tamajo è stato fondamentale per garantire la speditezza dei processi amministrativi nei quali la regione è stata coinvolta per il rilascio delle autorizzazioni. I progetti finanziati con i fondi Pnrr sono stati esaminati e autorizzati con estrema velocità e competenza garantendo così i tempi utili per non perdere le risorse europee” afferma Amenta.

“La reale volontà politica può essere determinante per fare le cose presto e bene. Sburocratizzare le opere, i progetti e snellire le procedure deve diventare la regola in Sicilia. E' questo che mi auguro ed è questa la mission del mio assessorato. Col tempo la pubblica amministrazione deve essere vista come alleata dei cittadini ed imprenditori. Il mondo moderno va veloce e richiede risposte dalla politica e dalla burocrazia in modo efficace ai profondi mutamenti sociali ed economici in atto” afferma l'assessore Tamajo. Alla riunione erano presenti: l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo, il commissario Irsap Marcello Gualdani e il commissario Zes della Sicilia occidentale Carlo Amenta.