Riqualificare i chioschi abbandonati: avviso pubblico del Comune

E' stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di immobili di proprietà comunale. In particolare, l’amministrazione comunale ha aperto le procedure per la concessione di quattro chioschi in piazza Niscemi, via Imperatore Federico, piazza Sant’Oliva e piazza Indipendenza. Oltre ai quattro chioschi, nel bando sono aperte le procedure per la concessione di altre tre aree della città: una di 1.700 metri quadrati in viale Regione Siciliana Sud-Est, una di 7.000 metri quadrati in via Eugenio Leotta e, infine, uno spazio di 532 metri quadrati in via Rinaldo Montuoro.

Al bando potranno presentare istanza tutte le persone fisiche, associazioni e soggetti di impresa fino alle ore 12 del 21 ottobre 2022. Si potrà presentare l'offerta per un massimo di due unità immobiliari. La procedura di selezione prevede esclusivamente l'offerta al rialzo e la commissione procederà a predisporre apposita graduatoria per ciascun immobile in base all'offerta proposta dai soggetti idonei. Qualora due o più istanti abbiano presentato la stessa offerta per lo stesso immobile, si procederà all'aggiudicazione provvisoria attraverso estrazione a sorte in seduta pubblica, la cui data sarà successivamente resa nota.

"La durata della concessione - dicono dal Comune - sarà di sei anni, rinnovabili su richiesta del concessionario. In caso di documentate spese di manutenzione straordinaria, su richiesta del concessionario, queste verranno prese in considerazione ai fini del prolungamento della durata della concessione". Qua tutte le informazioni e i dettagli.

“Le procedure di concessione di aree e chioschi hanno un duplice obiettivo: riqualificare i chioschi e le aree e di rilanciare il valore economico di questi spazi”, afferma il sindaco Roberto Lagalla. Così l’assessore al Patrimonio Andrea Mineo: “Si tratta di chioschi comunali, attualmente non utilizzati, ma in posizioni centrali e strategiche della città. È importante sottolineare che questo è il primo bando del genere dal 2017. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di promuovere la redditività dei beni del patrimonio dell’Ente, dando un impulso anche all’economia della città, attraverso l’avvio di procedure all’insegna della trasparenza”.