Gli studenti ripuliscono piazza Bottego, il Coime piazza due panchine

Ripulita piazza Bottego. All'iniziativa hanno partecipato anche gli alunni della scuola Ferrara. Siamo in pieno centro, tra via Roma, via Bari e via Napoli. "Ringrazio il Coime che ha fissato le due panchine creando due ambienti separati - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - e l'associazione Ail per aver partecipato all'iniziativa e donato una pianta, oltre alla dirigente scolastica del scuola Ferrara, tutte le insegnanti ma soprattutto i protagonisti che sono gli alunni che hanno voluto collaborare nella pulizia del sito, ribadendo il messaggio che per una città pulita è indispensabile la cultura del bello e del pulito".

Negli anni scorsi nel cuore di piazza Bottego era stata smantellata una maxi area recintata in passato utilizzata come cantiere da una ditta e rimasta totalmente abbandonata a lungo e perfino utilizzata come vespasiano e spazio per persone senza fissa dimora. Nicolao conclude: "Ringrazio inoltre l'assessore Maurizio Carta e i residenti partecipanti in particolare Rosario Filoramo. Spero che la piazza resti più pulita e soprattutto si raccolgano le deiezioni canine".