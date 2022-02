Viale Campania, al roseto due giochi su tre sono rotti: "Entro febbraio saranno sostituiti"

"Scivolo rotto e girotondo non funzionante da oltre un anno". A denunciare lo stato del mini parco giochi per bambini che si trova all'interno del giardino di villa Terrasi intitolato a Rosa Balistreri, in viale Campania, è un assiduo frequentato dell'area verde, inaugurata nel 2016, che ospita il primo roseto cittadino. "I bambini sono delusi - dice - perché non possono giocare".

Entro fine mese però lo spazio dedicato ai più piccoli dovrebbe tornare funzionante. Ad assicurarlo a PalermoToday è l'assessore al Verde Sergio Marino: "L'intervento rientra nei lavori di riqualificazione attualmente in corso nella vicina Villa Costa, la cui riapertura è prevista per fine febbraio". Gli operai dunque si occuperanno anche del ripristino dello spazio dedicato ai più piccoli, ospitato all'interno di un'area che si estente per cinquemila metri quadrati dove si trovano cento varietà di rose, piante ornamentali e da frutta. A breve dunque i papà e le mamme dei piccoli residenti, e non solo, dovrebbero poter tornare a godere di momenti di svago.