Al via le riprese di "Viola come il mare 2": divieti in centro, Arenella e Mondello

Can Yaman è arrivato a Palermo la scorsa domenica e adesso è tutto pronto per le riprese della serie tv "Viola come il mare 2". Oltre all'attore turco, protagonista della produzione Lux Vide è la siciliana Francesca Chillemi. Anche lei sarà in città per i ciak che inizieranno in questi giorni. A questo proposito l'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha emesso un'ordinanza per regolare il traffico nei luoghi scelti come set. Divieti temporanei - di sosta o alla circolazione - sono previsti in numerose strade del centro storico, ma anche all'Arenella e a Mondello. I primi provvedimenti scatteranno domenica 15 ottobre, l'ordinanza copre il periodo fino all'11 novembre.

Le strade con divieti

Ecco le strade coinvolte per tratti o per intero: piazza Tonnara; via dell'Arenella; scalo dell'Arenella: discesa Tonnara; piazza Bordonaro; via Bordonaro; via Matteo Bonello; piazza Sett' Angeli; corso Vittorio Emanuele; varco di Porta Nuova; via Simone di Bologna; vicolo Brugnò; via Livorno; via Cagliari; piazza Teatro Santa Cecilia; piazza Sant'Anna; via Dello Spasimo; piazza Carlo Maria Ventimiglia; via Santa Teresa; via Nicolò Gerbasi; piazzetta dei Bianchi; vicolo del Crocifisso; via Savona; vicolo Tramonte; via della Pace; via Filippo Evola; via Carmelo Pardi; via Carmelo Rao; largo Michele Gerbasi; piazza Baronio Manfredi; via Antonio Mongitore; via Giovanni Di Cristina; via Andrea Vassallo; piazza San Francesco Saverio; via San Francesco Saverio; via del Ritiro San Pietro; piazza del Ritiro San Pietro; via Giovanni Grasso; via Michele Schiavo; via Giovanni Verga; via Michele Del Giudice; via Albergheria; via Tina Di Lorenzo; via Flavio Andò; via Luigi Siciliano Villanueva; via Diego Orlando; Via Nicolò Turrisi; via Mura di Porta Carini; piazzola spartitraffico tra via Salesio Balsano e via Volturno; via Volturno; Via Salesio Balsano; via Carlotta Orlando; piazza Vittorio Emanuele Orlando; via Giovan Battista Pagano; via Enrico Albanese; via Pier Delle Vigne; piazzetta Della Pace; via Archimede; via Archirafi; via Magione; via Carlo Botta; via Carlo Rao; via Gaetano Filangeri; via Castrofilippo; piazza della Vittoria; via Dei Benedettini, piazza Giuseppe Verdi; via Teti; viale Regina Elena; via Circe; via Palinuro; piazzale Giove; viale dei Pioppi; piazza Del Parlamento: via Incoronazione; belvedere di Monte Pellegrino; via Padre Giordano Cascini; via Pietro Bonanno; via Roma; via Maqueda; Discesa dei Giudici; piazza Pretoria; piazza Bellini; Quattro Canti; discesa dei Musici; via degli Schioppettieri; via Milano; via Torino; piazza Santo Spirito; via Butera; via Mura Della Lupa; Foro Italico; piazzale dei Matrimoni; viale Margherita di Savoia. Per sapere quando scatteranno esattamente i divieti e con quali modalità è possibile consultare l'intera ordinanza.