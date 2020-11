Ciak, si gira la serie tv "Il Cacciatore 3": piazza Marina off limits alle auto

Palermo si trasforma in un set cinematografico per le riprese della serie tv "Il Cacciatore 3". La troupe, con attori e stuntman al seguito, è già da settimane in città per girare la terza stagione della fiction televisiva Rai, tratta dal libro il “Cacciatore di mafiosi” dell'ex pm del pool antimafia Alfonso Sabella.

Un imponente dispiegamento di mezzi e persone che ha imposto varie limitazioni al traffico in numerose vie e piazze cittadine. Da stamattina riprese in corso in via Giusti, via Cesareo, via Sciuti, via Leopardi, via Lo Jacono, piazza Unità d'Italia e via D'Annunzio. Motivo per cui l'ufficio Traffico del Comune ha dovuto emanare una raffica di ordinanze per istituire i necessari divieti di sosta e chiudere le strade al transito veicolare per il tempo strettamente necessario alle riprese.

Domani invece il set si sposta a piazza Marina - già transennata - e nella zona compresa tra corso Vittorio Emanuele e la Cala. In via Porto Salvo è prevista la chiusura al transito veicolare (dalle 15 alle 2 di mercoledì), per consentire le riprese di un incidente automobilistico con auto di scena che percorreranno corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via dei Tintori e Porta Felice. A piazza Marina, tra corso Vittorio Emanuele e salita Partanna e tra corso Vittorio Emanuele e salita dell’Intendenza è prevista "la chiusura la transito veicolare, per il tempo strettamente necessario alle riprese, dalle ore 15 alle ore 2 di mercoledì".

Mercoledì divieti e strade chiuse in via Ettore Pais, via Rosario Gerbasi e lungo via Francesco Crispi. In base alle ordinanze emanate dal Comune, durante le riprese, è "assicurata la presenza della polizia municipale per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell'aree interessate".

Le riprese dela serie tv, ispirata alla storia di Sabella, (Saverio Barone nella fiction), membro del pool antimafia di Palermo dei primi anni novanta post stragi, proseguiranno sino alla fine del mese. E, man mano che andranno avanti, l'ufficio Traffico emetterà nuove ordinanze.