Ciak per "I Leoni di Sicilia", da sabato occhio ai divieti: dimezzata l'area off limits in piazza Marina

Cambia l'ordinanza del Comune che farà scattare da sabato 15 ottobre fino al 17 dicembre il divieto di sosta (24 ore su 24) in un'ampia porzione di piazza Marina, per consentire le riprese della serie tv "I leoni di Sicilia" nei luoghi dei Florio.

Il campo base della produzione cinematografica avrà a disposizione solo l'area davanti a Palazzo Fatta e non più anche il lato opposto a Palazzo Galletti. Sostanzialmente una riduzione del 50% della superficie inizialmente concessa dal Comune, che ha modificato l'ordinanza dopo le lamentele dei residenti.

La mediazione dell'assessore al Centro storico e alla Mobilità, Maurizio Carta, ha permesso di trovare una soluzione in grado di agevolare il lavoro delle troupe coordinate dal regista Paolo Genovese e al tempo stesso alleviare quanto più possibile i disagi ai cittadini. Che poi era ciò che chiedevano a Carta i consiglieri della prima circoscrizione, con il presidente Giovanni Bronte e il consigliere Antonino Valenti in testa, e il consigliere comunale Ottavio Zacco.

Le riprese della serie tv tratta dal bestseller di Stefania Auci, con Miriam Leone e Michele Riondino protagonisti, andranno avanti fino al 17 dicembre, eccetto nella prima decade di novembre quando si sposteranno fuori città. "In questo frangente - spiega l'assessore - il campo base si sposterà di qualche metro per liberare spazi destinati ai parcheggi dei residenti". Carta annuncia inoltre che i lavori a Palazzo delle Aquile, programmati per giovedì prossimo, slitteranno ai primi di novembre. "In questo modo - prosegue l'assessore - si potrà tranquillamente girare a Palazzo delle Aquile e a piazza Pretoria".

Prezioso a tal proposito è stato anche il lavoro della Film commission del Comune, guidata dal dirigente Fabio Corsini, che da sette anni a questa parte svolge le funzioni di facilitazione. "Dal 2015 ad oggi - afferma Carta - a Palermo si sono girati oltre 450 tra film, serie tv e documentari. Un giro d'affari milionario che genera occupazione e porta Palermo, le sue bellezze, i suoi talenti cinematografici, in tutto il mondo, contribuendo in modo significativo all’aumento della reputazione della città, Merito anche della Film commission comunale che pur non disponendo di risorse è stata sempre in grado di costruire le condizioni di contesto".

“Palermo - conclude Carta - è una città sempre più attraente per le produzioni cinematografiche e questo comporta una crescente domanda di spazi, servizi, facilitazioni, semplificazioni amministrative per agevolare un importante settore dell’economia della cultura, con un prezioso indotto, tenendo sempre sotto controllo la mitigazione degli impatti sulla vita quotidiana dei cittadini che devono amare queste iniziative senza soffrine troppo gli inevitabili disagi. Per questo ho richiesto un miglioramento dell’ordinanza dell’Ufficio Traffico e terrò costantemente sotto controllo la situazione per evitare ulteriori disagi e per ridurre quelli già presumibili".