Si gira "Il Gattopardo" di Netflix, scattano divieti di sosta e chiusure pure nelle aree pedonali

Tutto pronto per le riprese a Palermo della serie tv Netflix "Il Gattopardo" del regista Tom Shankland. L'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha emesso un'ordinanza che istituisce almeno sino a fine giugno una serie di divieti alle auto e moto in diverse aree del centro e a Partanna Mondello. Sono previste, tra l'altro, chiusure temporanee nelle aree pedonalii. I primi provvedimenti scatteranno già a partire da domani.

I divieti in zona Kalsa

Ecco cosa viene stabilito dall'ordinanza. Dalle 6 di domani sino alle 23 di domenica 11 giugno è previsto il divieto di sosta sul lato mare del Foro Italico dal molo Sant'Erasmo sino a Porta dei Greci. Sempre da domani alle 6 e sino alle 23 del 29 giugno sarà vietato posteggiare su tre lati di piazza Kalsa, escluso solo quello che dalla chiesa di Santa Teresa conduce al Foro Italico; mentre nello stesso periodo sarà off limits per la sosta anche un tratto del Foro Italico tra il Kalhesa e Porta dei Greci.

I divieti in zona Albergheria

Altri divieti di sosta verranno istituiti dalle ore 15 del 24 maggio 2023 alle ore 23 del 25 maggio 2023 in via dei Benedettini, tratto compreso tra via del Bastione e largo Michele Gerbasi. Nello stesso periodo niente auto parcheggiate in largo Michele Gerbasi.

I divieti in zona corso Vittorio Emanuele

Dalle 6 del 24 maggio alle 23 del 3 giugno niente posteggi in piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e piazza del Parlamento. Dalle 6 del primo giugno alle ore 23 dell'8 giugno vietato sostare anche sull'intero vicolo Castelnuovo. Sempre sul Cassaro l'area di sosta per taxi sul lato della scalinata per piazza Pretoria viene sospesa momentaneamente e spostata sempre in corso Vittorio sul lato dell'hotel Quattro Canti.

Le riprese nelle aree pedonali

Nell'ordinanza sono citate anche diverse isole perdonali dove sono previsti i ciak, nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 12 giugno. Si tratta di piazza Vigliena (Quattro Canti), piazza Pretoria, piazza Bellini, via Maqueda (tra piazza Bellini e piazza Vigliena), corso Vittorio Emanuele (davanti alla Cattedrale). In queste aree scatteranno chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese cinematografiche con istituzione di rimozione coatta in tutte le aree riservate a vario titolo.

I divieti a Partanna Mondello

La troupe opererà anche nella zona di Partanna Mondello. Così dalle 16 del 25 maggio alle 2 del 29 maggio 2023 non si potrà sostare in via Atlante, tratto compreso tra via Catalano e via Doride, e in via Apollo, tratto compreso tra via Catalano e via Pazienza.

Per ulteriori informazioni sulla viabilità, durante le riprese, è possibile consultare l'ordinanza completa.