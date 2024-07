Via alle riprese del film sulla storia di Francesca Morvillo e di Giovanni Falcone: scattano i divieti

Via alle riprese - e limitazioni al traffico in varie zone della città - del film dei registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi dedicato alla figura di Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice Giovanni Falcone, che venne uccisa assieme a lui con la strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Il titolo della pellicola, prodotta da Orange, è "Francesca e Giovanni" ed è tratta dal libro del giornalista Felice Cavallaro, "Francesca: storia di un amore in tempo di guerra", e racconta la vita di Francesca Morvillo, il suo incontro con Falcone, il loro comune impegno civile, durante uno dei periodi più bui e difficili della storia di Palermo.

Le riprese inizieranno in città mercoledì 10 luglio e si protrarranno fino ad agosto. Per questo l'Ufficio mobilità e traffico del Comune ha diffuso un piano che comprende delle modifiche alla viabilità in varie zone della città che si trasformeranno in set cinematografico.

Ecco l'elenco di tutte le restrizioni, giorno per giorno, con tutti gli orari:

Dalle 6 del 10 luglio alle 20 dell'11 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Carmelo Pardi, nel tratto compreso tra via Carlo Rao e via Filippo Evola: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta;

- Via della Pace (set), nel tratto compreso tra via dello Spasimo e via Filippo Evola: chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese;

- Piazza Sant'Euno (Magione) (set): chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese;

- Via Castrofilippo (set): chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese;

- Via Francesco Riso (set): chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 alle 20 dell'11 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Alloro (set), nel tratto compreso tra via Torremuzza e via della Vetriera: chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese (3 minuti circa);

- Vicolo della Salvezza (set), nel tratto compreso tra via Alloro e piazzetta dei Bianchi: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese (3 minuti circa);

- Piazzetta dei Bianchi (set), nel tratto compreso tra vicolo della Salvezza e via Savona: chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese (3 minuti circa);

- VIA della Vetriera (set), nel tratto compreso tra via Alloro e via Della Pace: chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese (3 minuti circa).

Dalle 6 del 10 luglio alle 20 dell'11 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Magione, nel tratto compreso tra via Giuseppe Garibaldi e via Carlo Botta: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 dell'11 luglio alle 20 del 12 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- VIA Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Marina e la via Butera: si consente la sosta dei mezzi di produzione come da planimetria riportata nel provvedimento.

Dalle 19 del 14 luglio alle 20 del 15 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- VIA Agostino Barbarigo (Addaura), nel tratto compreso tra Lungomare Cristoforo Colombo e civico 99: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 15 luglio alle 23 del 17 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Simone Cuccia (set) nel tratto compreso tra via Alessio di Giovanni e via Domenico Di Marco: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese;

- VIA Domenico Di Marco (Campo Base), nel tratto compreso dal civico 11 a via Simone Cuccia: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese;

- VIA Domenico Di Marco (set), nel tratto compreso tra via Simone Cuccia e via Principe di Paternò: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 18 luglio alle 18 del 20 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- VIA dei Quartieri su tutto lo spiazzo come da mappa inserita nell'ordinanza: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 20 luglio alle 7 del 25 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- VIA Foro Italico, nel tratto compreso tra via Lincoln e piazza Tonnarazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta lato destro.

Dalle 17 del 21 luglio alle 20 del 24 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- VIA XX Settembre (set), nel tratto compreso tra via XII Gennaio e via Giosuè Carducci: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 19 del 23 luglio alle 20 del 24 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via XII Gennaio (set), nel tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e via Principe di Villafranca: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 25 luglio alle 20 del 26 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Salesio Balsano, nel tratto compreso tra il civico 19 e via Volturno: istituzione del divieto di sosta ambo i lati e chiusura al transito veicolare e pedonale ad intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 26 luglio alle 23.50 del 1 agosto 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Piazza Ignazio Florio (lato via Principe di Belmonte), nel tratto compreso tra via Principe di Scordia e via Michele Amari e via Principe di Socrdia, nel tratto compreso tra via Principe di Belmonte e via Principe di Granatelli: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Dalle 19 del 29 luglio 20 del 30 luglio 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Principe di Belmonte, nel tratto compreso tra il civico 55 e il civico 25: istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 1 agosto alle 23 5 agosto 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Tiziano (lato numeri civici dispari), nel tratto compreso tra via Principe di Palagonia e via Bernardino Molinari: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con esclusione degli stalli di sosta riservati a vario titolo.

Dalle 6 del 1 agosto alle 23 del 5 agosto 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Principe di Palagonia (di fronte al Tribunale Malaspina), nel tratto compreso tra il civico 12A e il civico 14L: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale a intermittenza durante le riprese.

Dalle 6 del 5 agosto alle 23 dell'8 agosto 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze:

- Via Enrico Albanese (di fronte all'Ucciardone), nel tratto compreso tra via Pier delle Vigne e via Francesco Crispi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta;

- Piazza della Pace nel tratto compreso tra via E. Albanese e la curva della stessa piazza della Pace (come da mappa inserita nell'ordinanza): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta.

Dal provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso e quelli della produzione e i veicoli al servizio dei disabili, muniti del relativo”contrassegno di parcheggio per disabili”, che desiderano raggiungere e sostare nel posto H, ricadenti nelle vie o piazze coinvolte.