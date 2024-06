Ciak, si gira il film di Angelo Duro: per 3 giorni divieti e brevi interruzioni al traffico pure a piazza Marina

Divieti anche in un tratto di piazza Marina per consentire le riprese del film "Io sono la fine del mondo", diretto da Gennaro Nunziante, con il palermitano Angelo Duro protagonista. E' quanto si evince da un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune che regola la sosta e la viabilità delle auto dalle 6 di giovedì (27 giugno) alle 17 di sabato (29 giugno), su ambo i lati della parte di strada parallela a corso Vittorio Emanuele.

Si tratta dell'integrazione di una precedente ordinanza, emanata alla fine dello scorso mese, con la quale il Comune ha chiuso alcune strade per le scene girate tra il centro storico, la zona della piscina comunale, Vergine Maria e Mondello.

Adesso è piazza Marina a essere off limits per le auto: per tre giorni sono previste "interruzioni temporanee alla circolazione veicolare" che, si legge nell'ordinanza, "dovranno essere di breve durata, per evitare congestioni al traffico e verranno effettuate sotto il controllo della polizia municipale".