Si gira il nuovo film di Roberto Andò con Toni Servillo, dal centro storico alla zona stadio scattano i primi divieti

Mancano pochi giorni al via delle riprese del nuovo film del regista palermitano Roberto Andò. Dopo "La stranezza", il cineasta tornerà al cinema con "L'Abbaglio", pellicola prodotta da Bibi Film e Tramp Ltd, ambientata nel periodo della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, che vedrà nel casting l'attore Toni Servillo. I ciak sono in programma tra aprile e giugno e a questo proposito l'ufficio Traffico del Comune ha pubblicato un'ordinanza per regolare il traffico e consentire il lavoro delle troupe.

I divieti di sosta

Ecco quali sono le strade coinvolte e quali i provvedimenti disposti: in piazza Bottego, nel tratto compreso tra via Roma e via Bari: divieto di sosta sul lato destro del senso di marcia dalle 17 del 23 aprile sino alle ore 20 del 27 aprile; in via Bari, nel tratto compreso tra piazza Bottego e via Borzì: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 25 aprile alle 20 del 26 aprile; via Dante, nel tratto compreso tra il civico n.165 e vicolo Malfitano: divieto di sosta sul lato destro dalle 17 del 30 aprile alle 3 del 2 maggio; piazza Verdi: consentito l’accesso e la sosta di sosta dei mezzi di produzione nei giorni 1, 2 e 3 maggio; salita Belvedere: divieto di sosta con rimozione a fine strada, dalle 15 del 2 maggio alle 3 del 3 maggio; via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via Resuttana e il civico 9: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 del 2 maggio sino all'1 del 4 maggio; piazza della Parrocchia, nel tratto compreso tra il civico 1 fino all'incrocio col civico 2 della via Leonardo Orlandino, dalle 17 del 15 aprile sino alle ore 20 del 20 aprile 2024 e intera piazza dalle 17 del 2 maggio 2024 sino alle 20 del 6 maggio 2024: divieto di sosta; viale del Fante, davanti all'ingresso dello stadio Delle Palme: divieto di sosta dalle 17 del 2 maggio e sino alle 2 del 4 maggio; corso Calatafimi, nel tratto compreso dal civico 213 fino all’incrocio con la via Maggiore Giuseppe Amari (dal civico 221 al civico 213): divieto di sosta dalle 17 del 3 maggio sino alle 19 del 4 maggio.

I set e il campo base tecnico

Il primo set è previsto in piazza Bologni, dove per le riprese dalle 18 del 5 maggio alle 20 del 6 maggio 2024, è prevista la chiusura al transito pedonale (da ciak a stop) il tempo necessario girare ogni scena, al massimo 10 minuti per volta. Set anche in vicolo Panormita che sarà chiusa al transito veicolare e pedonale per i ciak dalle 18 del 5 maggio alle 20 del 6 maggio. E ancora riprese in piazza Villena (Quattro Canti) dove è programmata la chiusura al transito veicolare e pedonale dall'1 alle 20 del 6 maggio, sempre per il tempo necessario per ogni ripresa, massimo 10 minuti a volta. Stesse modalità in via Maqueda, che sarà set e campo base tecnico, nel tratto compreso tra piazza Villena e via dell’Università e tra l’incrocio con la via dell'Università fino all’incrocio con la via Ponticello dalla mezzanotte alle 22 del 6 maggio. Campo base tecnico sarà anche piazza Bellini dove sarà consentito l’accesso e la sosta di 3 mezzi tecnici della produzione Bibi Film dalla mezzanotte alle 22 del 6 maggio. Per altre informazioni è possibile consultare l'ordinanza completa.