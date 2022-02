"La ragazza di Corleone", la pioggia fa saltare il primo ciak ad Aspra

Rinviate causa maltempo le riprese della "La ragazza di Corleone" ad Aspra, frazione di Bagheria. Il primo ciak nella borgata marinara della serie, diretta dal registra Mauro Mancini, era previsto per questa mattina. Le telecamere però sono rimaste spente per pioggia e il set posticipato a data da destinarsi. Annullate dunque anche le modifiche al traffico previste inizialmente dal Comune "per garantire un lavoro tranquillo e funzionale per la troupe".

Confermate invece le riprese della fiction di domani. Alcune scene sono già stata girate lunedì scorso a Palermo. Intanto la protagonista, l'attrice Rosa Diletta Rossi, ha postato su Instagram una breve storia dal camper del set. Eccola: