Riprenderanno i collegamenti marittimi tra Cefalù e le isole Eolie

"Non esistono problemi irrisolvibili, infatti, con la buona volontà si trova sempre una soluzione. Oggi (ieri, ndr), a Cefalù, alla presenza del sindaco Lapunzina, dell'ammiraglio Isidori, il comandante la Capitaneria di porto di Cefalù, dell'assessore regionale al Territorio, Cordaro, siamo riusciti a trovare il modo affinché nei prossimi giorni possano riprendere i collegamenti marittimi tra Cefalù e le isole Eolie". A parlare è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che ha così annunciato la ripresa dei collegamenti. "Ringrazio - ha concluso Miccichè - l'ammiraglio Isidori, il comandante della Capitaneria di porto di Cefalù, l'assessore Cordaro e i dirigenti dell'assessorato alle Infrastrutture per essersi adoperati in favore dello sviluppo turistico di Cefalù e della Sicilia".