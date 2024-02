Riprendono le attività della commissione Antimafia

Proseguono le attività della commissione regionale Antimafia con nuove audizioni in programma: domani, mercoledì 7 febbraio, sarà sentito il garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia, Santi Consolo, sulla situazione carceraria nell’Isola. Martedì 13 febbraio sarà la volta dell’Osservatorio permanente sui disastri ambientali, mentre l’indomani, mercoledì 14 febbraio, sarà sentito in commissione il direttore generale Arpa Sicilia sui monitoraggi effettuati nei giorni successivi agli incendi in Sicilia.