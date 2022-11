Ripensare il modo di viaggiare all’insegna del turismo sostenibile, il 18 novembre iniziativa a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sì, viaggiare, ma in modo sostenibile, rispettando l’ambiente, le città, i luoghi di destinazione e le persone che li abitano. Tematiche importanti, anche in considerazione della ripresa del settore turistico dopo lo stop forzato legato all’ emergenza sanitaria, che prendono in considerazione aspetti economici, ambientali e sociali, alle quali Altroconsumo ha voluto dedicare un convegno, in programma a Palermo venerdì 18 novembre alle 9:30, negli spazi dell’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli”, in piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto 3. L’incontro, dal titolo “Turismo sostenibile. Perché è necessario un nuovo modo di viaggiare”, sarà moderato dalla giornalista Marianna La Barbera e si aprirà con i saluti del dirigente scolastico , la professoressa Giovanna Ferrari.

Si proseguirà dunque con gli interventi dei relatori: a illustrare i contenuti dell’incontro, il ruolo e le iniziative di Altroconsumo, anche in relazione al dialogo con le istituzioni scolastiche, saranno Marino Melissano e Riccardo Di Grusa, rispettivamente segretario generale e rappresentante dell’associazione dei consumatori in Sicilia. Seguiranno gli interventi dei docenti universitari Fabio Massimo Lo Verde e Giovanni Ruggieri, rispettivamente professore di sociologia dei consumi e degli stili di vita e di economia del turismo al corso di Scienze del Turismo, del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo. L’iniziativa vanta anche la partecipazione straordinaria del professore Rodolfo Baggio dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano, che interverrà sul tema dell’innovazione nella travel economy.

L’iniziativa, aperta anche alla cittadinanza, si inserisce nell’ambito delle azioni di informazione e sensibilizzazione a cura di Altroconsumo ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli” e al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo.