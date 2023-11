C'è una nuova ditta, ripartono i lavori alla scuola media Franchetti

Ripartono i lavori alla scuola media Franchetti di viale Amedeo D'Aosta, a Romagnolo, dopo una lunga interruzione dovuta a problemi economici della vecchia ditta appaltante. Quest'ultima ha ceduto un ramo alla Ennegi Service, che oggi è subentrata nell'appalto con l'obiettivo di completare i lavori edili, idrici ed elettrici entro aprile-giugno 2024.

C'è molto da fare. In questi mesi di stop (grosso modo dallo scorso maggio), infatti, il cantiere è stato abbandonato e preso di mira da ladri e vandali. La ristrutturazione, partita ad aprile 2022, doveva essere completata in 18 mesi. Ora i termini sono stati spostati avanti. "L'auspicio - dice il presidente della settima commissione consiliare Pasquale Terrani (Forza Italia) - è consentire agli studenti in tempi ragionevoli la ripresa delle lezioni in questa sede. Ringrazio comunque l'assessore Aristide Tamajo per l'impegno profuso".