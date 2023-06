Riparato gratuitamente il pulmino per i disabili del Comune ritrovato a Cinisi: "Grande gesto di solidarietà"

Il pulmino per il trasporto dei disabili, rubato al Comune il 24 maggio e ritrovato a Cinisi nella notte fra sabato e domenica scorsi, è stato riparato. Lo ha fatto gratuitamente l'officina che fino a poco tempo fa riparava i mezzi del Comune. malgrado la gara bandita dall'amministrazione sia giunta a termine per esaurimento di fondi.

"Un'autentica dimostrazione di altruismo" secondo l'assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino, che ha rigraziato "personalmente, e per conto del sindaco, la ditta AutoService Marchese e il suo legale rappresentante, signora Maria Concetta Alfano, per il grande gesto di solidarietà. Consapevole dell'importanza di tale mezzo, la ditta ha posto come priorità assoluta l’intervento, preservando un servizio fondamentale per la macchina sociale della città". Ringraziamento che l'aesssore estende "al consigliere Salvo Imperiale, il quale si era per primo messo a disposizione per il pagamento della riparazione in un momento di emergenza".

Nel frattempo un altro mezzo si è guastato. A renderlo noto è l'assessore Pennino che adesso, attraverso PalermoToday, lancia un appello al mondo produttivo palermitano: "Avere disponibile un terzo mezzo funzionante sarebbe importante, per questo mi rivolgo alle imprese presenti in città. Dateci una mano".

I pulmini in dotazione all'autoparco comunale, a conti fatti, sono sempre due. All'appello manca ancora un mezzo rubato e quello che si è appena guastato. Come ha spiegato l'assessore Pennino si tratta di "mezzi che vengono usati anche per il trasporto dei disabili e degli utenti appartenenti alle fasce deboli che devono fare terapie, anche per i pazienti oncologici".