Emergenza Covid, prorogati 861 incarichi: contratti rinnovati fino al 30 settembre 

Prorogati 861 incarichi a medici, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e personale amministrativo impegnati nella struttura commissariale, coordinata dal commissario per emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, e all’Asp di Palermo.

Ieri Daniela Faraoni, direttore generale Asp Palermo, ha firmato la delibera che proroga i contratti del personale, reclutato nel gennaio 2020, in scadenza il 30 giugno fino al 30 settembre. Circa 730 mila euro il costo dell'operazione. Il personale, inquadrato come co.co.co o partita iva, sarà impegnato per 60 ore mensili con almeno due acccessi settimanali.

La lista completa del personale coinvolto

Si tratta di 116 assistenti amministrativi, 240 assistenti tecnici periti informatici, 30 collaboratori amministrativi professionali, 41 collaboratori ingegneri professionali, 12 assistenti sociali, 15 medici, 1 assistente sanitario protezione civile, 1 infermiere, 29 coadiutori amministrativi protezione civile. Tra i contratti libero professionali, proroga inoltre, per 27 biologi, 49 medici, 4 psicoterapeuti e 5 psicologi che si occupano di tamponi. Sono complessivamente 581 unità. Altre 280 unità presteranno servizio nelle strutture aziendali: 71 assistenti amministrativi, 89 assistenti tecnici periti informatici, 15 collaboratori amministrativi professionali, 7 collaboratori ingegneri professionali, 9 assistenti sociali, 10 educatori professionali, 30 medici, 10 tecnici della prevenzione protezione civile, 1 coadiutore protezione civile. Ed ancora, 9 biologi ed 1 medico per i tamponi, 4 medici odontoiatri, 10 psicoterapeuti e 14 psicologi.