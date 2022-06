Terza circoscrizione, il neo consigliere eletto La Mantia: "Forte impegno nel settore sociale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il neo Consigliere eletto Francesco La Mantia, di anni 47, vice presidente del Comitato Civico per la Guadagna, è ufficialmente divenuto membro della Terza Circoscrizione. I dati attestano circa 450 voti di preferenza. Attraverso questo comunicato desidera ringraziare tutti coloro che si sono recati alle urne, nonostante gli enormi disagi avvenuti nel giorno 12 giugno. Il partito Attiva Sicilia, nonostante sia nuovo e alle prime armi, ha raggiunto un risultato ragguardevole. Il neo Consigliere si impegna già attivamente per l'intera Circoscrizione e continuerà ancora di più, nonostante le difficoltà palesi e molteplici. Tuttavia con una forte collaborazione, insieme anche al nuovo Presidente, Gioacchino Vitale, tutto il nuovo team della Circoscrizione provvederà alle esigenze della Circoscrizione. É necessario un forte impegno, soprattutto nel settore sociale, nella comunicazione con il territorio e nel risveglio delle coscienze per l'amore della propria terra, a cominciare dalla piccola realtà della Circoscrizione, per guardare verso l'intera città di Palermo. É indispensabile in questo contesto ringraziare anche il leader e rieletto Coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Francesco Scarpinato, per sostenere in prima linea i nuovi volti impegnati nella restaurazione delle borgate della Terza Circoscrizione.