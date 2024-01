"Rinascimento dei valori della famiglia naturale", convegno all'Istituto zootecnico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La città di Palermo è pronta ad ospitare un evento significativo focalizzato sul tema del "Rinascimento dei Valori della Famiglia Naturale". L'incontro si svolgerà lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 16:00 presso l'ISZS nella Sala Convegni situata in Via Roccazzo, 85. Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama sociale e accademico. Tra gli ospiti vi sarà il Prof. Salvatore Altadonna, docente presso l'Istituto Ipsia Medi, noto per il suo impegno nell'educazione e nella valorizzazione dei principi familiari. Il Dott. Giovanni Siino, consigliere pastorale della Parrocchia Passo di Rigano, porterà la sua esperienza nel campo della spiritualità e della vita comunitaria. Un contributo significativo sarà fornito dall'On. Sandro Oliveri, rappresentante della Chiesa Evangelica, che condividerà il suo punto di vista sul ruolo della famiglia nella società contemporanea. La Dott.essa Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo, discuterà delle politiche pubbliche e del sostegno che la famiglia naturale riceve a livello comunale. Il dibattito sarà moderato da Angelo Figuccia, Presidente del Comitato Per i Diritti dei Cittadini, un'organizzazione impegnata nella tutela nella promozione del benessere delle famiglie. Questo convegno rappresenta un'importante occasione per riflettere sui valori della famiglia naturale, considerati fondamentali per la crescita armoniosa della società. Si prevede un'ampia partecipazione di pubblico, segno dell'interesse crescente verso questi temi. Il Comitato per i Diritti dei Cittadini invita la comunità di Palermo a partecipare attivamente all'evento, che promette di essere un momento di confronto e di arricchimento culturale per tutti i partecipanti.