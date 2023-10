"Rinascere nelle demenze": esperti a confronto a Palermo

Venerdì e sabato - 13 e 14 ottobre - all’Orto botanico esperti a confronto sulla demenza, nell’ambito del congresso “Rinascere nelle demenze” presieduto dal professore Mario Barbagallo e di cui sono responsabili scientifici la dottoressa Laura Vernuccio e il dottor Gabriele Tripi.

"Si stima che in Italia i pazienti con demenza, definita dall’Oms una priorità mondiale di salute pubblica, siano più di un milione e circa tre milioni sarebbero le persone coinvolte nella loro assistenza -si legge in una nota -. In un panorama in cui ancora non esistono terapie validate che incidano sulla patogenesi della malattia, la cura di questi pazienti diventa sempre più appannaggio della prevenzione e di un team multidisciplinare che sappia pensare e programmare percorsi di diagnosi e cura sin dalle fasi precoci della malattia".