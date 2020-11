Rinasce l'asilo Parisi: nel cuore del Borgo ecco uno spazio per l'infanzia e l'adolescenza

Dopo oltre 10 anni di chiusura dovuta ad un grave atto vandalico che ne ha compromesso la sicurezza, potrà tornare a nuova vita l'asilo Alessandra Parisi. La struttura che si trova in via Principe di Scordia, nel quartiere di Borgo Vecchio, sarà ristrutturata e riqualificata su decisione della Giunta che dopo una serie di confronti su idee e proposte con i cittadini e associazioni del quartiere ha approvato la delibera, la cui proposta è stata formalizzata dagli assessori Marano e Mattina.

L'ex asilo sarà quindi destinato ad interventi educativi in favore dell'infanzia e l'adolescenza nel territorio del quartiere. Il costo dell'intera operazione è cofinanziato dalla impresa sociale "Con i bambini" e Fondazione con il Sud per l'importo di 500 mila euro e dal Comune, tramite i fondi nazionali della legge 285/97, per lo stesso importo.

"Dunque - dicono dal Comune - nascerà nel cuore del Borgo Vecchio uno spazio polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare, le aule al piano terra saranno ristrutturate per ospitare sezioni primavera o spazi gioco, anche nell'ottica del sistema integrato 0-6, mentre saranno allestiti degli spazi gestiti da associazioni del terzo settore, area scuola e servizi sociali del Comune di Palermo, per supportare la formazione continua dei ragazzi e degli adolescenti, che potranno fruire di una ludoteca e di una biblioteca. Previste anche aule dove poter svolgere attività di supporto scolastico, sportello psicologico, ma anche laboratori di musica, teatro, informatica e altre attività e discipline. Le attività saranno aperte alla partecipazione delle famiglie ed in particolari delle giovani madri con interventi di sostegno alla genitorialità.

La realizzazione delle schede tecniche per l'intervento edilizio sarà curata dal Coime, mentre l'area del Verde si occuperà della pulizia dello spazio esterno all'edificio con la creazione di spazi verde a corredo della struttura. Infine l'area della cittadinanza solidale svilupperà le schede tecniche di intervento per il contrasto della povertà educativa per l'utilizzo dei fondi statali".

I due assessori che hanno curato il percorso di redazione della delibera, Marano e Mattina, sottolineano che "oggi si compie un passo importante per portare finalmente a risultato un lungo lavoro che ha coinvolto i tanti cittadini e le tante cittadine che hanno a cuore lo sviluppo di Borgo Vecchio e dei suoi giovani, con i quali abbiamo lavorato a lungo per trovare una soluzione che si può concretizzare grazie al sostegno della Fondazione con il Sud e di "Con i Bambini", confermando l'importanza della sinergia fra pubblico e privato sociale.".

Questo il commento di Orlando: "Nel nome di Alessandra Parisi, giovanissima vittima della strage di Ustica, riprende oggi un cammino di speranza e fiducia nel futuro, di impegno per i più piccoli abitanti di Borgo Vecchio. Un quartiere, come dimostra la piccola grande storia del campetto di calcio, i cui giovani e giovanissimi amano e sanno prendersi cura dei beni comuni, quando opportunamente supportati, incoraggiati e sostenuti dalle istituzioni. Speriamo che presto questo spazio torni a nuova vita per il bene di quella comunità e di tutti i palermitani".