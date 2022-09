A 50 anni dall'ultima campanella la rimpatriata dei compagni dell'ex terzo liceo scientifico

Se non si fossero scambiati le loro foto, con ogni probabilità non si sarebbero riconosciuti. Nulla di strano visto che, dall’ultima campanella e dagli esami di maturità, sono passati ben 50 anni. E’ stata una giornata di festa quella organizzata ieri dai compagni della "mitica 5°B" dell’ex terzo liceo scientifico, oggi conosciuto come Einstein, che si sono dati appuntamento allo Stand Florio per riabbracciarsi e condividere le loro storie.

"Uno dei compagni - racconta uno di loro, Maurizio - ha lanciato la proposta di organizzare una rimpatriata. E’ stato aperto un gruppo su Whatsapp, ci siamo cercati e fortunatamente siamo riusciti a rintracciare praticamente tutti. E’ stata una bella ‘carrambata’. Ci siamo ritrovati lì, tra professionisti vari, medici, ingegneri, a raccontarci delle nostre vite, gli aneddoti della scuola e tanto altro. Un momento molto emozionante".