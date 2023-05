Rotoli, al via la rimozione dei tendoni: "Ulteriore passo verso il superamento dell'emergenza"

Via le tendostrutture montate ai Rotoli durante il picco dell'emergenza sepolture. Oggi, a partire dalle 10, verrà compiuto un nuovo passo verso una gestione ordinaria del cimitero: gli operai del Comune e quelli della Reset rimuoveranno i tendoni, dove per oltre due anni sono state "parcheggiate" un migliaio di bare in attesa di sepoltura.

Lo rende noto l'assessore ai Servizi cimiteriali, Totò Orlando, che aggiunge: "L'emergenza riscontrata da questa amministrazione sin dal suo insediamento è stata affrontata immediatamente con estrema determinazione, attraverso iniziative di carattere strutturale ed organizzativo che stanno restituendo la gestione cimiteriale a criteri di normalità. Con queste attività si segna, dunque, un ulteriore passo verso il superamento dell’emergenza cimiteriale".

Plauso all'amministrazione arriva dal consigliere Ottavio Zacco, che nel corso della seduta di insediamento di Sala delle Lapidi aveva chiesto scusa a tutta la cittadinanza per le bare insepolte: "Una vergogna che ha sconvolto tutta l'Italia e ha sfregiato la dignità di tutti i palermitani. Già da qualche settimana, il cimitero dei Rotoli è tornato alla normale attività di tumulazione, senza ulteriori attese in deposito per le nuove salme, notizia che è passata in sordina".

"Ora possiamo tornare a definire i Rotoli - conclude Zacco - un camposanto dove i palermitani in quiete possono pregare per i propri cari".