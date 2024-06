Rap in azione per liberare la città dai rifiuti, l'elenco delle strade da ripulire

Alcune strade della città iniziano a respirare, altre dovranno ancora attendere. La Rap è al lavoro per liberare diversi quartieri dai rifiuti sull'asfalto ormai da diversi giorni. "Con il supporto di 4 squadre dedicate si sta intervenendo a raggiera nelle postazioni più critiche", fanno sapere dalla società partecipata del Comune che si occupa di igiene ambientale.

Stamattina gli operatori hanno bonificato via Laudicina, Croceverde Giardini e Ciaculli. Sono stati definiti gli interventi, inoltre, in via Savonarola, via Perpignano, (da definire tratto via Savonarola), via Palmerino, corso dei Mille, via Aiace, via Mattei, piazza Tonnara. Netturbini in azione pure a Ballarò (eccetto via Di Cristina e ritiro San Pietro dove si interverrà stanotte), via Vulpi, via Ragusa Moleti, via Jack London e via Uccello, via Riserva Reale, via Carlo Pisacane, via Filiciuzza, via Troina, via Nissa, via del Sagittario, zona Oreto Nuova, via della Conciliazione, via della Concordia.

Sono tornate pulite anche diverse aree dello Sperone a partire da via XXVII Maggio. Le vie coinvolte dagli interventi sono: via Li Puma, via Pecori Giraldi, via Achille Grandi, via Sacco e Vanzetti, via Spoto, via di Vittorio, via Padre Annibale di Francia, via Crisafulli ex Riserva Reale (traversa corso Calatafimi).

Questo pomeriggio in programma un intervento allo Zen 2 con pale, a seguire si interverrà sulle strade dello Zen e ancora nel versante della Costa Sud in via Galletti e al bivio di via Messina Marine. Stanotte si interverrà con una squadra in corso Pisani, via Emanuela Loi, via Vincenzo Ingria, via Dotto, via Carmelo Onorato. Un’altra squadra sarà impegnata in via Emilio Salgari, via Papini, via Caduti sul Lavoro, via Lorenzini Collodi, via Portello, via Carlo del Prete, via Baracca, via Petralia Sottana, via Termini Imerese, via Pergusa, via Gela, via Lentini e piazza San Gabriele Arcangelo.