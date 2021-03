Bagheria, ramo pericolante nel posteggio di via Mattarella: area messa in sicurezza

Il ramo di un albero, collocato nel parcheggio di via Mattarella, a Bagheria, ieri mattina si è in parte spezzato mettendo a rischio l'incolumità dei passanti. Per mettere in sicurezza l'area sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. I primi hanno isolato la zona mentre i pompieri hanno tagliato e rimosso il ramo pericolante.

Presenti, per seguire le operazioni, anche gli assessori Tripoli e Cirano. "Ringraziamo gli agenti di polizia municipale e il corpo dei vigili del fuoco - commentano i due componenti della giunta Tripoli - per avere assicurato l'incolumità della cittadinanza".