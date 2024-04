L'incidente di via Pandolfini, Amg Energia: "Nessun problema agli impianti del gas"

Nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Pandolfini all’altezza di via Roccazzo, nella zona di Boccadifalco, è stato danneggiato un palo dell’impianto di pubblica illuminazione che è stato rimosso dai tecnici di Amg Energia. "Nessun danno è stato provocato ai tubi e agli impianti di distribuzione del gas", fanno sapere dalla società. A causa del sinistro è rimasta ferita una ragazza di 19 anni, rimasta incastrata tre le lamiere dell'auto, soccorsa dai vigili del fuoco e affidata a i sanitari del 118 che l'hanno portata all'Ingrassia.

"La presenza del sostegno incidentato - si legge in una nota - è stata segnalata attraverso il contact center della società dedicato agli impianti di pubblica illuminazione, numero verde 800661199. I tecnici di Amg Energia sono intervenuti in urgenza rimuovendo, a tutela della pubblica incolumità, il palo danneggiato e inclinato. Il servizio di pronto intervento gas della società, invece, ieri non ha ricevuto alcuna segnalazione. I tecnici del servizio hanno effettuato, comunque, una verifica sugli impianti di distribuzione gas, non riscontrando alcuna anomalia".