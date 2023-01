Rimosso il murale del piccolo Giuseppe Di Matteo che esulta per l'arresto di Messina Denaro

E' stato rimosso "Mafia sucks" (la mafia fa schifo), il poster della street artist Laika, affisso a pochi metri dal carcere in località Costarelle di Preturo, L'Aquila, dove è rinchiuso Matteo Messina Denaro.

Ignote le ragioni della rimozione del poster che raffigurava Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, ucciso e sciolto nell'acido dalla mafia l'11 gennaio del 1996. Giuseppe era ritratto sul suo cavallo, quasi "a celebrare" la cattura del superboss e mandante del suo omicidio, lo stesso Messina Denaro, detenuto in regime 41-bis. Il murale era comparso all'improvviso, realizzato dall'artista dal volto mascherato che conta 14mila follower su Instagram.

Giuseppe Di Matteo è una delle vittime più tristemente celebri di Messina Denaro. Rapito nel novembre del 1993 nel maneggio dov'era solito prendere lezioni di equitazione, l'allora dodicenne è stato tenuto recluso per più di venticinque mesi, per poi essere strangolato e sciolto nell'acido l'11 gennaio del 1996. Giuseppe era il figlio di Santino Di Matteo, ex mafioso e poi collaboratore di giustizia e Cosa Nostra procedette con il rapimento del bambino nel tentativo di impedire al padre di parlare con gli investigatori.