Operatori Rap e cittadini rimuovono discariche abusive per dire "L'Albergheria è casa mia"

Ventidue discariche abusive rimosse e oltre dieci tonnellate di materiale vario smaltito. E' il risultato del lavoro fatto oggi dagli operatori dell'associazione Sbaratto (ente gestore del Mercato dell'Usato), col contributo della Rap e della prima circoscrizione. Con questa azione riparte la campagna avviata prima della pandemia dalla circoscrizione in collaborazione con le associazioni e la realtà del territorio "L'Albergheria è Casa mia".

Lo scopo è "migliorare la vivibilità del quartiere attraverso attività di sensibilizzazione diretta. Anche oggi - dicono i promotori - è emerso dal racconto dei residenti che la stragrande quantità di rifiuti abbandonati nelle strade e nelle piazze del quartiere provengono da altre parti della città e addirittura anche dalla provincia".

Da tanto tempo il quartiere chiede di avere nel proprio territorio un centro comunale di raccolta e che si avvii la raccolta differenziata "porta a porta". "Per fare questo - sottolinea Massimo Castiglia, presidente della prima circoscrizione - servono azioni come quella di oggi, che a partire dallo sporcarsi le mani, fanno emergere la necessità che sulla gestione dei rifiuti ci sia un piano integrato che coinvolga non solo le istituzioni preposte alla cura ambientale ma anche e soprattutto chi si occupa di educazione. Confidiamo molto nella ripresa di queste azioni che vedono i cittadini direttamente impegnati nella cura del proprio quartiere in un territorio dove scuole, associazioni, parrocchie, comitati, commercianti e mercatari hanno più volte sperimentato forme nuove di analisi, condivisione e impegno: invertire la rotta si può, basta solo mettere insieme le tante energie positive che sono già presenti".