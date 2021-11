"Rimossi definitivamente i rifiuti ingombranti in via Nina Siciliana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il consigliere della V Circoscrizione Giusy Cavaliere comunica che dopo il comunicato stampa inviato a PalermoToday per la mancata rimozione dei rifiuti ingombranti presenti in via Nina Siciliana e le numerose segnalazioni fatte alla Rap finalmente l'azienda ha rimosso definitivamente tutti i rifiuti ingombranti presenti sul marciapiede e sulla sede stradale. A causa dei numerosi rifiuti ingombranti che occupavano i marciapiedi e la sede stradale i pedoni erano costretti a transitare sulla carreggiata mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri figli considerato che nella via in questione insistono due scuole. Speriamo che dopo tanta attesa gli incivili non tornino a sporcare di nuovo.