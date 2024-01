Vigili, carabinieri e Rap in piazza Kalsa: smantellata la baraccopoli abusiva

Via l'accampamento di piazza Kalsa. Vigili urbani, carabinieri e operatori della Rap stamattina hanno rimosso le baracche abusive dove vivevano alcuni senzatetto. Sono stati portati via assi di legno, suppellettili e travi con i quali erano stati messi su i giacigli di fortuna nell'area di palazzo Forcella De Seta e Porta dei Greci.

A settembre scorso PalermoToday, dopo la protesta di alcuni residenti, era stata proprio alla Kalsa per documentare la situazione con un video. Nei giorni scorsi, Mario Giambanco, con una segnalazione, aveva nuovamente denunciato le condizioni di degrado in cui si trovava la zona. La tendopoli era stata anche al centro di un servizio mandato in onda su Rete 4 dalla trasmissione "Diritto e rovescio". Non è la prima volta che la baraccopoli di piazza Kalsa viene smantellata. C'è da capire se adesso saranno effettuati controlli per evitare che tornino gli accampamenti. E ci si chiede anche se si riuscirà a trovare una soluzione per i senzatetto.