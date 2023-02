L'incendio sulla nave Superba, fumo da un rimorchio carico di arance: intervento dei vigili del fuoco

Nuovo principio d’incendio al porto. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al molo Santa Lucia dove si trova ormeggiata la Superba, la motonave della compagnia Gnv in cui lo scorso 14 gennaio è scoppiato un rogo domato dopo quasi dieci giorni. L’allarme è scattato durante le operazioni di sbarco di uno dei mezzi imbarcati nel ponte 3. Si trattava di un rimorchio carico di arance che, forse a causa di un processo di fermentazione dei prodotti alimentari dovuto alle alte temperature registrate all’interno della nave, avrebbe sprigionato molto fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni, dopo la complessa operazione coordinata dal Comando provinciale per spegnere il rogo della Superba, cominceranno le indagini delegate dalla Procura alla Capitaneria di porto per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio e se gli impianti di cui è dotata la motonave fossero funzionanti. Attualmente il ponte 4 è sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari all’interno del garage D (e non solo) dove ancora ci sono circa quaranta mezzi danneggiati o andati distrutti per via delle temperature alle quali sono state esposte per oltre una settimana.

Gli ultimi dati sulle analisi dell'Arpa

L’Arpa Sicilia, stando all’ultimo aggiornamento fornito dopo le analisi eseguite per verificare eventuali problemi di inquinamento dell’aria, avrebbe escluso ogni problema: "I dati di qualità rilevati - dal 6 al 15 gennaio 2023 per gli inquinanti gassosi e dal 12 al 17 gennaio per gli Idrocarburi policiclici aromatici - dalle stazioni fisse di monitoraggio gestite da Arpa Sicilia ubicate nell’agglomerato di Palermo non sembrano essere stati influenzati dall’incendio verificatosi sul traghetto ormeggiato nel porto di Palermo", scrive la direttrice dell'Unità qualità dell'Aria, Anna Abita.

La relazione completa dell'Arpa