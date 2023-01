Nuove linee del tram, partono i rilievi: chiusure parziali da via Lincoln a viale Strasburgo

Al via i rilievi per portare avanti il progetto definitivo delle nuove linee del tram D, E, F e G. Sono previste chiusure parziali di numerose strade in diverse aree della città da via Lincoln fino a Mondello e a Sferracavallo, passando per viale Strasburgo. L'attività prenderà il via martedì 24 gennaio proprio dalla zona del Foro Italico e, secondo quanto previsto dall'ordinanza dell'ufficio Mobilità sostenibile del Comune, dovrebbero durare al massimo 10 giorni.

"I rilievi topografici - spiega Ruggero Cassata, alla guida della società Rgm che si sta occupando del progetto - saranno effettuati con droni e con una macchina attrezzata che marcerà su strada. Cercheremo di procedere senza impattare troppo sulla circolazione delle auto, occorre infatti che siano libere soltanto le carreggiate laterali per procedere alla mappatura di marciapiedi, tombini e altri sottoservizi".

L'ordinanza stabilisce la chiusura della circolazione dei veicoli su semicarreggiata o porzione di carreggiata, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta h24, il divieto di transito pedonale sui marciapiedi e la contestuale creazione in corrispondenza dell'area di cantiere di un percorso pedonale protetto.

Chiusure parziali, ecco dove

Ecco quali sono le strade coinvolte:

TRATTA D

Via Gaetano Lodato – da corso Tukory a rotatoria cia Lazzaro;

via Carmelo Lazzaro;

via Ernesto Tricomi;

via San Filippo;

viale Regione Siciliana Sud Est – da Via San Filippo a Via dell’Orsa Minore

viadotto Carlo Perrier;

viale Placido Rizzotto;

via Del Bassotto;

via Papa Giovanni XXIII – da Via del Bassotto a via Nicolò Azoti;

via Nicolò Azoti – da via Del Bassotto a via dell’Antilope;

via Dell’Antilope;

via Placido Rizzotto.

TRATTA E

via Alcide De Gasperi – da piazza Giovanni Paolo II a viale Strasburgo;

viale Strasburgo;

viale Francia;

via San Lorenzo – da viale Strasburgo a rotatoria via Casino Grande;

via Giuseppe Lanza di Scalea;

via Luigi Einaudi;

via Senocrate di Agrigento;

via Fausto Coppi;

via Primo Carnera;

via Antonio Cannatella;

viale Sandro Pertini – da via Antonio Cannatella a viale dell’Olimpo;

viale Dell’Olimpo – da rotatoria Via Pertini a piazza Castelforte;

viale Venere;

viale Margherita di Savoia – da viale Venere a piazza Valdesi;

viale Regina Elena – da piazza Valdesi a via Torre di Mondello;

via Torre di Mondello – attorno alle giostre;

via Mondello – da via Elpide a via Palinuro;

via Palinuro;

via Ascanio;

viale Galatea – da via Principe di Scalea a via Saline;

via Saline;

via Giunone – da via Saline a piazzale Giove;

piazzale Giove;

viale del Ciclope;

viale Principe di Scalea;

via Mattei.

TRATTA F

via Lincoln;

Foro Italico Umberto I – da via Lincoln a via Cala;

via Cala;

via Francesco Crispi;

piazza Ucciardone;

via Piano dell’Ucciardone;

Piazza Giachery.

TRATTA G