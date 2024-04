Rilascio passaporto, nasce l'agenda prioritaria per chi ha urgenza di viaggiare

Arriva un'agenda prioritaria per chi ha urgenza di aver rilasciato il passaporto. E' questa l'iniziativa della questura che da oggi affianca all'agenda ordinaria anche quella speciale. Il servizio è operativo per l'ufficio passaporti e per il commissariato di polizia di Bagheria, sarà progressivamente esteso a tutti gli altri commissariati, sia selezionali che distaccati.

L'agenda prioritaria mira a risolvere in modo rapido ed efficace i casi d'urgenza: rivolta ai residenti nella provincia di Palermo, sotto la propria responsabilità dichiarano, attraverso la compilazione di un apposito modulo, di trovarsi nelle condizioni di urgenza previste per il rilascio del passaporto entro 30 giorni per motivi di studio, lavoro, salute, turismo, allegando inoltre la documentazione attestante l'urgenza (in lingua italiana) e la data del viaggio.

Altre motivazioni dovranno essere specificate e valutate dall'ufficio passaporti interessato. Infatti, nel caso in cui non ci fossero appuntamenti disponibili neanche nella sezione delle urgenze, comparirà un tasto ben evidente che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnala i motivi dell'urgenza per le successive valutazioni. L'urgenza non potrà essere assicurata in caso di motivi ostativi al rilascio del passaporto.