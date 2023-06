Carte d'identità, nuovi orari dal primo luglio: ricevimento senza appuntamento solo il mercoledì pomeriggio

Nuovi orari, dal primo luglio al 31 agosto, per il rilascio delle Carte d'identità elettroniche nelle postazioni decentrate dell'Anagrafe. Lo rende noto il Comune, che deve fare i conti con una minore disponibilità di personale dovuta alle ferie estive.

La novità riguarda il ricevimento del pubblico senza prenotazione che, durante l'estate, nelle ore pomeridiane non sarà più due volte a settimana ma una: il mercoledì dalle 14,30 fino alle 17,30. Il Comune fa sapere che verrà data "priorità alle urgenze documentate".

Resta confermata la prenotazione nelle ore mattutine attraverso la piattaforma "Appuntamenti agenda Cie", disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Servizi on line". In questo caso, come avvenuto finora, si potrà prendere appuntamento tutti i giorni dalle 8,30 alle 13.