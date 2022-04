Palermo, la richiesta della Quinta circoscrizione: "Open day per il rilascio della carta d'identità elettronica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Considerato che i tempi di attesa per rinnovare la carta d'identità elettronica (CIE) spesso raggiungono anche i tre mesi portando nocumento ai cittadini che hanno necessità impellenti come per esempio recarsi all'estero, richiedere e attivare SPID, emissione per smarrimento o furto di una nuova CIE o per rinnovare la patente di guida il consiglio della Quinta circoscrizione su proposta del sottoscritto Umberto Lo Sardo, primo firmatario, chiede al sindaco, all'amministrazione comunale un'apertura straordinaria, una sorta di open day, degli sportelli delle postazioni decentrate nei giorni di sabato 7 maggio e sabato 4 giugno dalle 8.30 alle 17 con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di attesa per l'emissione o il rinnovo della Cie. Per prenotarsi, si consiglia, non appena si darà seguito alla proposta, di andare sul sito del Comune di Palermo per prenotarsi dalle 8.30 fino ad esaurimento disponibilità. Contestualmente alla prenotazione verrà rilasciato un biglietto da esibire poi durante l'open day assieme alla fototessera e al vecchio documento. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il pos (carta credito o bancomat)".