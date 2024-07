Rifondazione Comunista: "Commemorazione 8 luglio 1960, saremo in piazza con Anpi, Cgil e centro Pio La Torre"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rifondazione Comunista Palermo sarà alla lapide di via Celso con l'ANPI, la CGIL FILLEA e il centro PIO LA TORRE per la giornata in ricordo della Strage di Palermo dell’8 luglio 1960. Lo annuncia Ramon La Torre segretario cittadino che dichiara " furono proprio gli iscritti al circolo di Rifondazione Comunista intititolato a Francesco Vella a deporre la lapide di via Celso dove ogni anno onoriamo Francesco e gli altri caduti delle strage." Ogni anno osserviamo nel nostro Paese un restringimento dell'agibilità democraticaportato avanti da forze reazionarie, razziste e neofasciste. L’8 luglio – continua ancora Ramon La Torre - è una buona occasione per stare dalla parte dei giusti e degli oppressi, mantenendo viva la memoria ma sopratutto pianificando con le altre forze democratiche del paese ogni azione possibile n difesa della Repubblica della Democrazia e della Costituzione.