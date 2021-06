Cumuli di sterpaglie, pezzi di plastica e vetro: volontari ripuliscono il piazzale di via Libertà a Capaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Capaci un gruppo di volontari armati di scope, palette e tanto olio di gomito ha ripulito il piazzale di via Libertà, dove fino a ieri regnava il degrado. L'area era invasa da rifiuti di vario tipo, dal vetro alla plastica, ma soprattutto era un proliferare di vegetazione incolta che - oltre a raffigurare quello spazio urbano come una sorta di "terra di nessuno" - era diventato l'habitat preferito per topi, scarafaggi e insetti di ogni specie e dimensione.

"Abbiamo riempito più di quaranta sacchi grandi con immondizia ed erbacce" dice Domenico Costanzo, coordinatore cittadino della Lega e anima di un'iniziativa "alla quale hanno partecipato tra gli altri Francesco Guercio, Alessandro Conti, Davide Costanzo, i signori Spina e Zanca, e il maestro Salvatore Costanzo, una leggenda sportiva a Capaci, che alla veneranda età di 80 anni ha lavorato con l'energia dei vent'anni".

Smaltita la fatica, i volontari vogliono che il piazzale di via Libertà continui a restare pulito anche nel futuro e per questo rivolgono un appello al sindaco Pietro Puccio. "L'amministrazione comunale si impegni ad effettuare la manutenzione periodica dell'area con regolarità per dare dignità ad uno spazio - dice Domenico Costanzo - dove per tre anni non si è vista intervenire nessuna maestranza nemmeno per raccogliere una fogliolina da terra. I residenti di via Libertà pagano le tasse e pretendono che il Comune intervenga puntualmente nella pulizia di un quartiere che merita condizioni di vivibilità degne di un paese civile. Ringrazio i volontari che si sono impegnati con grande senso civico a beneficio della collettività - conclude Costanzo - e mi auguro che il Comune d'ora in avanti sia presente per le esigenze del territorio".