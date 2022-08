Rifiuti a Villabate, Dc: "Al via la pulizia del paese ma sia costante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da oggi a Villabate è ripresa la raccolta dei rifiuti indifferenziati,pratica che dovrebbe essere costante da calendario, per questo ringraziamo gli operatori ecologici, l'assessore e il sindaco. Allo stesso modo auspichiamo che i cittadini facciano il proprio dovere differenziando correttamente i rifiuti. Le nostre proposte sono: più controllo del territorio in primis nelle zone sensibili come via Luigi Pirandello, piazza della Regione, via Natta e zona industriale, mercato ortofrutticolo; collocazione 'fototrappole' con possibilità di pubblicare le foto sul web (rispettando la privacy); sensibilizzare la cittadinanza quartiere per quartiere; interventi mirati nelle scuole; valutare la possibilità di collocare delle macchine mangia rifiuti". A dichiararlo è il coordinatore cittadino della Democrazia Cristiana, Valerio Pietraperzia.