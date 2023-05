Via Principe di Belmonte invasa dalla plastica, la Rap interviene ma rimuove solo un cumulo

La Rap interviene in via Principe di Belmonte, in seguito alla segnalazione di una cittadina a PalermoToday legata alla mancata raccolta della plastica, ma ripulisce soltanto il punto fotografato dalla lettrice intorno alle 8.30.

Un camioncino dell'ex municipalizzata è passato poco prima di mezzogiorno nel "salotto" della città, che si è svegliato invaso dai sacchetti con i rifiuti differenziati, notati (e fotografati) anche dai tanti turisti che percorrono la strada. Ha prelevato i rifiuti presenti nella fotografia inviata alla redazione (poco prima di via Wagner) ed ha lasciato invece a terra tutti gli altri.