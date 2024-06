Rifiuti interrati e in alcuni casi incendiati a Bagheria, gli arresti, la vergogna: "Uno scempio"

Rifiuti interrati o in alcuni casi incendiati. Emerge dall'operazione dei carabinieri della compagnia di Bagheria che hanno stroncato un traffico illecito di rifiuti eseguendo cinque misure cautelari, emesse dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Le indagini si sono concentrate su una ditta abusiva e priva di qualsivoglia autorizzazione, non iscritta al catasto dei rifiuti e non presente nell’elenco delle discariche. L'azienda, che avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di edilizia e di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, nei terreni di sua proprietà avrebbe creato una vera e propria discarica abusiva per lo svolgimento in forma organizzata di un’abituale attività di raccolta, trasporto e occultamento mediante interramento di materiali inerti da costruzioni provenienti da cantieri edili attivi di Bagheria e comuni limitrofi.

"Come verificato dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento - spiegano gli investigatori dell'Arma -, ai fini dell’interramento dei materiali inerti, gli indagati avrebbero fatto deliberatamente scempio dei terreni agricoli di loro proprietà, trasformandoli in vere e proprie discariche". L’attività di interramento dei rifiuti, con camion e pale meccaniche, deposito al suolo di rifiuti speciali e realizzazione di strade interne per agevolare il traffico dei mezzi pesanti, è avvenuta in tre distinti terrazzamenti di terreni adibiti a uliveti e piantumazione di altri alberelli, ma che "altro non sono che maldestri occultamenti di rifiuti con terra vegetale".

Gli investigatori dell'Arma hanno documentato poi episodi in cui i rifiuti venivano distrutti incendiandoli, dopo essere stati accatastati dagli autisti dei mezzi, per i quali il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. La ditta avrebbe continuato a operare nonostante tutto il territorio fosse sottoposto a vincolo paesaggistico e sismico, nonché interessato da uno stato di dissesto.