Dopo settimane e tante segnalazioni la Rap interviene a Vergine Maria: ripulita la spiaggia

Dopo le numerose segnalazioni sul degrado e la sporcizia sulla spiaggia di Vergine Maria, stamattina (lunedì primo luglio), la Rap ha provveduto a ripulire tutto. A darne notizia è il capogruppo di Forza Italia in settima circoscrizione, Ferdinando Cusimano.

"Ringrazio l'assessore all'ambiente Pietro Alongi - dice Cusimano - per aver messo in atto questo intervento straordinario. L'augurio è che i cittadini con poco senso civico non tornino a sporcare la spiaggia e che vengano potenziati i controlli. Ogni anno a Vergine Maria e all'Arenella, sia a inizio stagione che nella giornata di Ferragosto, si verifica questa situazione di degrado. Le borgate marinare di Palermo meritano più attenzione. Penso che le spiagge palermitane debbano essere affidate alle associazioni di quartiere per mantenere pulito e consegnare sdraio e ombrelloni alle persone. Ringrazio inoltre i dirigenti e i dipendenti della Rap che hanno eseguito l'intervento".